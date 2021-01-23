Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 трубчатый 1.9ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 10ММ 0.1КГ ООО ТД "Рубин" Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 4080 ₽ В корзину

Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 3ММ ГОСТ 21449-75 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 7200 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 1ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 91,2 ₽ В корзину

Баббит Б-83 Прв КР 4 ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 3000 ₽ В корзину