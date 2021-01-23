Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 трубчатый 1.9ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 10ММ 0.1КГ ООО ТД "Рубин"
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 4080₽
Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 3ММ ГОСТ 21449-75
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 7200₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 1ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 91,2₽
Баббит Б-83 Прв КР 4 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3000₽
Баббит Б-88 Чушка(420х210)ММ Область применения баббита Б88: подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных и среднеобортных дизелей. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана