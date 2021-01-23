Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Титан необработанный / Пруток титановый ВТ1-0 100ММ ГОСТ 26492-85
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток титановый ВТ1-0 100ММ ГОСТ 26492-85

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток титановый ВТ1-0 100ММ ГОСТ 26492-85- Титан необработанный
    6
    Пруток титановый ВТ1-0 100ММ ГОСТ 26492-85

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1299,99
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РМ-ГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1299,99
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1559,99
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      ф 100-1765, ф 105-1765, ф 105-1840, ф 100-2090, ф 100-2110, ф 95-1950, ф 95- 2345, ф 95-2160, ф 85-1740, ф 85-1890, ф 85-1920. ф 85-1885, ф 85-1800, ф 75-2180, ф 75-2155, ф 75-2220, ф 75-2150, ф 75-2135, ф 75 мм, ф 10 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1559,99c НДС
    • ООО "АМТ-РегионПром"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1101,68
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1299,99
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1299,99c НДС

    Похожие товары

    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 90 трубчатый 1.9ММ 7.9КГ/М3 4.2кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 5-8ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 пруток 8ММ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 10ММ 0.1КГ ООО ТД "Рубин"
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 35 чушка 420х210ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Порошок металлический алюминий+цинк А-80-13 ТУ 1791-001-40707672-2010
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 4080
    В корзину
    Пруток наплавочный Стеллит Пр-ВЗК 3ММ ГОСТ 21449-75
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 7200
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 спираль 1ММ
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    от 91,2
    В корзину
    Баббит Б-83 Прв КР 4 ГОСТ 1320-74
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 3000
    В корзину
    Баббит Б-88 Чушка(420х210)ММ Область применения баббита Б88: подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных и среднеобортных дизелей. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Позвонить