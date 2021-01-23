Пруток вольфрамовый СВИ-1 2ММ ТУ 48-19-221-83 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-0.5 проволока 0.4-1.1ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 3.2-4.8ММ 1/8-3/16 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70303248 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Проволока баббитовая Б83 ф8.0ММ Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 3078,62 ₽ В корзину

Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40 325х10ММ KCV при -5, KCU при -40СМ ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод" Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 90 проволока 3ММ +220ГРАД ЦЕЛЬС 7600КГ/М3 420кДж/м2 ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Порошок металлический К-00-04-16 20КГ Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 894 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый Sn83Sb11Cu5 чушка ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 3100 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 трубчатый 1.9ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС 60-40 1ММ 0.1КГ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 945 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 трубчатый 1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину