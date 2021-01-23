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    Главная / Торговый портал / Титан необработанный / Пруток титановый ВТ5-1 50ММ ГОСТ 26492-85
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток титановый ВТ5-1 50ММ ГОСТ 26492-85

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток титановый ВТ5-1 50ММ ГОСТ 26492-85- Титан необработанный
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    Пруток титановый ВТ5-1 50ММ ГОСТ 26492-85

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    Цена
    от 1200
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "АМТ-РегионПром"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1016,94
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      1200
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1200c НДС

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