Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 3.2-4.8ММ 1/8-3/16 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70303248
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Двуокись германия стандартная GeO2 99.9999ПРОЦ 4.28г/см3 10КГ АО "ГЕРМАНИЙ" Россия
Германий необработанный
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 2ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Криостат ТЕРМОТЕСТ-100
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 298404,01₽
Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1855₽
Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 7.9-4.8ММ 5/16" ТУ 1982-47819537-99
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 1ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Литье цветных металлов ч.КЗ03.013.353 (2323.114СБ/2323.114СБ1) БрО10Ф1
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 Пт КР 8 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1600000₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Двуокись германия для производства оксидных стекол ТУ 48-4-545-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
Германий необработанный
Не указана