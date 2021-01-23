Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 3.2-4.8ММ 1/8-3/16 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70303248 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Двуокись германия стандартная GeO2 99.9999ПРОЦ 4.28г/см3 10КГ АО "ГЕРМАНИЙ" Россия Германий необработанный Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 2ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Криостат ТЕРМОТЕСТ-100 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 298404,01 ₽ В корзину

Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1855 ₽ В корзину

Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 7.9-4.8ММ 5/16" ТУ 1982-47819537-99 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 1ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Литье цветных металлов ч.КЗ03.013.353 (2323.114СБ/2323.114СБ1) БрО10Ф1 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 Пт КР 8 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1600000 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину