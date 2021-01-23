Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Титан необработанный / Пруток титановый ВТ20 20ММ ГОСТ 26492-85
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток титановый ВТ20 20ММ ГОСТ 26492-85

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток титановый ВТ20 20ММ ГОСТ 26492-85- Титан необработанный
    7
    Пруток титановый ВТ20 20ММ ГОСТ 26492-85

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 850
    В корзину
    Единица измерения:
    КГ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ООО "АМТ-РегионПром"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      720,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      850c НДС

    Похожие товары

    Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 70/30 3.2-4.8ММ 1/8-3/16 ТУ 1983-47819537-001-99 ЗТС 70303248
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Двуокись германия стандартная GeO2 99.9999ПРОЦ 4.28г/см3 10КГ АО "ГЕРМАНИЙ" Россия
    Германий необработанный
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС-61 проволока 2ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Криостат ТЕРМОТЕСТ-100
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 298404,01
    В корзину
    Баббит Б-83 Прв КР3 чушка ГОСТ 1320-74
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    от 1855
    В корзину
    Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 7.9-4.8ММ 5/16" ТУ 1982-47819537-99
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 40-0.5 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.4кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 63 1ММ 0.1КГ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Литье цветных металлов ч.КЗ03.013.353 (2323.114СБ/2323.114СБ1) БрО10Ф1
    Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
    Не указана
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 Пт КР 8 8ММ ГОСТ 21931-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    от 1600000
    В корзину
    Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-0.5 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
    Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
    Не указана
    В корзину
    Двуокись германия для производства оксидных стекол ТУ 48-4-545-90 АО "ГЕРМАНИЙ"
    Германий необработанный
    Не указана
    В корзину
    Позвонить