Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 3300000₽
Проволока баббитовая Б-16 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 1.2-1.9ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90
Изделия из кадмия
от 294₽
Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 7.9-4.8ММ 5/16" ТУ 1982-47819537-99
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 2-4ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 8ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 774₽