Баббит Б-83 ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 3300000 ₽ В корзину

Проволока баббитовая Б-16 0,4-1,1ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 18-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 пруток 5-8ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 1.2-1.9ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90 Изделия из кадмия от 294 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Пруток наплавочный литой композиционный ЗТС 7.9-4.8ММ 5/16" ТУ 1982-47819537-99 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 35-0.5 проволока 2-4ММ 9.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину