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    Главная / Торговый портал / Титан необработанный / Пруток титановый ОТ4 20ММ ГОСТ 26492-85
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Пруток титановый ОТ4 20ММ ГОСТ 26492-85

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Пруток титановый ОТ4 20ММ ГОСТ 26492-85- Титан необработанный
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    Пруток титановый ОТ4 20ММ ГОСТ 26492-85

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 850
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    Единица измерения:
    КГ
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    Поставщики
    • ООО "АМТ-РегионПром"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      720,33
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Торговля оптовая цветными металлами в первичных формах, кроме драгоценных
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      850c НДС

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