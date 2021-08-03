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    Главная / Торговый портал / Центрифуги, не включенные в другие группировки / Центрифуга лабораторная ПЭ-6926
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Центрифуга лабораторная ПЭ-6926

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Центрифуга лабораторная ПЭ-6926- Центрифуги, не включенные в другие группировки
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    Центрифуга лабораторная ПЭ-6926

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    Поставщики
    • ООО "СПЕЦПРОМТОРГ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана
    • ООО "ЭКРОСХИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      Не указана
      Ставка НДС, %
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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