Сапоги защитные ТРЕЙЛ СУПЕР натуральная кожа двухслойная, ПУ/ТПУ 120-0101-03 ГОСТ 28507-90

Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Бурятия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Республика Ингушетия*, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Районы Архангельской области/, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания, Байконур, Город федерального значения Севастополь, Омская область, Республика Крым, Кемеровская область, Республика Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чувашия