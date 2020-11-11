Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Обувь различная специальная / Сапоги защитные ТРЕЙЛ СУПЕР натуральная кожа двухслойная, ПУ/ТПУ 120-0101-03 ГОСТ 28507-90
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Сапоги защитные ТРЕЙЛ СУПЕР натуральная кожа двухслойная, ПУ/ТПУ 120-0101-03 ГОСТ 28507-90

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные ТРЕЙЛ СУПЕР натуральная кожа двухслойная, ПУ/ТПУ 120-0101-03 ГОСТ 28507-90- Обувь различная специальная
    7
    Сапоги защитные ТРЕЙЛ СУПЕР натуральная кожа двухслойная, ПУ/ТПУ 120-0101-03 ГОСТ 28507-90

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2849,7
    В корзину
    Единица измерения:
    ПАР
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • АО "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦКОМПЛЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2415
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2849,7
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2849,7c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,83
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Бурятия, Алтайский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Республика Башкортостан, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Республика Дагестан, Еврейская автономная область, Забайкальский край, Ивановская область, Республика Ингушетия*, Иркутская область, Кабардино-Балкарская Республика, Калининградская область, Республика Калмыкия, Калужская область, Районы Архангельской области/, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Республика Алтай, Республика Северная Осетия-Алания, Байконур, Город федерального значения Севастополь, Омская область, Республика Крым, Кемеровская область, Республика Карелия, Карачаево-Черкесская Республика, Камчатский край, Кировская область, Республика Коми, Костромская область, Краснодарский край, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Приморский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Сахалинская область, Саратовская область, Свердловская область, Тамбовская область, Республика Татарстан (Татарстан), Удмуртская Республика, Чувашская Республика - Чувашия
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Ботинки защитные женские Неогард-Лайт Антистат черные кожа натуральная/материал ON DURA RETOR полотно DERMODRY COOLMAX и ON STEAM двухслойная/ полиуретан и термопластичный полиуретан алюминиевый (Мун 200) 5.594 ТР ТС 019/2011 ТО 15.20.32-17385659-041-2018 к ГОСТ 12.4.137-2001 EN ISO 20345:2011 S3 SRC CEI EN 61340-5-1:2016 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия
    Обувь различная специальная
    от 4050,8
    В корзину
    Ботинки защитные зимние (мужские/женские) для защиты от нефти и нефтепродуктов и общих производственных загрязнений из натуральной кожи и натурального меха
    Обувь различная специальная
    от 1416
    В корзину
    Ботинки защитные высокие Трейл УНИВЕРСАЛ черные натуральная кожа/ текстильный материал/ спилок подкладочный/ сталь
    Обувь различная специальная
    Не указана
    В корзину
    Ботинки защитные утепленные зима Гулливер черный натуральная кожа искусственный мех однослойная ПУ Металлический, Мун 200 Р413/3М ТР ТС 019/2011 FC ROTAN S.A. Молдова
    Обувь различная специальная
    от 4473
    В корзину
    Ботинки защитные утепленные женские зимние Техногард-2 для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах черные натуральная кожа мех искусственный на трикотажной основе 70% шерсть, 30% волокно полиэфирное литьевая двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан композитный материал (Мун 200) 5.674 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия
    Обувь различная специальная
    от 3051,4
    В корзину
    Ботинки защитные утепленные мужские зимние Техногард-2 для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатических поясах черные натуральная кожа мех искусственный на трикотажной основе 70% шерсть, 30% волокно полиэфирное литьевая двухслойная, полиуретан + термопластичный полиуретан композитный материал (Мун 200) 5.673 ТР ТС 019/2011 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия
    Обувь различная специальная
    от 3248,05
    В корзину
    Ботинки защитные утепленные мужские зима ТРЕЙЛ ПЛЮС Т1 (Р) 37-48 черные натуральная кожа/натуральный мех трехслойная ПУ/ТПУ/ТПУ композит 200ДЖ
    Обувь различная специальная
    от 5230,2
    В корзину
    Ботинки защитные утепленные мужские PROFI Basic кожаные
    Обувь различная специальная
    Не указана
    В корзину
    Ботинки защитные Трейл УНИВЕРСАЛ для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черные натуральная кожа/ текстильный материал/ спилок подкладочный/ сталь (200ДЖ) 120-0102-02 ГОСТ 28507-90 Россия
    Обувь различная специальная
    от 2867,4
    В корзину
    Ботинки защитные Тягач для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черные вверх кожа, подкладка полиэстер, подошва ПУ/ТПУ, подносок металл Бот191 ГОСТ 12.4.137-84 ГОСТ 28507-90
    Обувь различная специальная
    Не указана
    В корзину
    Ботинки защитные Универсал шерстяной мех, 100% натуральная кожа
    Обувь различная специальная
    от 2180
    В корзину
    Ботинки защитные Трейл УНИВЕРСАЛ 120-0102-02 ГОСТ 28507-90
    Обувь различная специальная
    Не указана
    В корзину
    Позвонить