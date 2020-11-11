Сапоги защитные Nordman Safety с вставным чулком для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий эва/ фольгированный вкладной чулок коричневые однослойная ПУ ПЕ-15 композит (200ДЖ) ТУ 2595-002-41598788-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги защитные Nordman Safety с вставным чулком для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий эва/ фольгированный вкладной чулок коричневые однослойная ПУ ПЕ-15 композит (200ДЖ) ТУ 2595-002-41598788-2009- Обувь различная специальная