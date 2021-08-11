Характеристики

Ботинки ТРЕЙЛ ПЛЮС ТЗ, Арт. 120-0226-01, ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. ТУ», ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. ОТУ», ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. ТУ», ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. ТУ», ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. ТУ», ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. ОТТ и испытания антипрокольных свойств»