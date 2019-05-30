Сапоги ПС-15 специальные из литьевых полимерных материалов ТУ 2595-003-41598788-2009

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сапоги ПС-15 специальные из литьевых полимерных материалов ТУ 2595-003-41598788-2009- Обувь повседневная с верхом из кожи