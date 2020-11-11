Галоши диэлектрические 1000В ГОСТ 13385-78, ТР ТС 019/2011
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 651₽
Галоши диэлектрические резиновые 90004
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 793₽
Боты диэлектрические резиновые с отворотом и текстильной подкладкой
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1100₽
Бахилы СММС 25Г/М2 15х41СМ 1ПАР хирургические Б-15.25 ООО НПП "Волга Медикал"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 9,13₽
Бахилы Стандарт 30МКМ ООО "Медсервис Плюс"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1,43₽
Бахилы ПНД 18МКМ голубые 1000ПАР
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 620₽
Бахилы одноразовые с двойной резинкой Экстра ПЭ 30МКМ синие медицинские Медсервис плюс ООО Россия
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
Не указана
Бахилы одноразовые текстурированные EleGreen Вендиго экстра плюс ПЭ 40МКМ голубые 14х39СМ 4Г 500ПАР медицинские 688732 Россия
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1228₽
Бахилы одноразовые голубые 50ПАР ТУ 9398-003-80568418-2010 ООО "Комета"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 2,5₽
Бахилы низкие спанбонд 42Г/М2 18СМ
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 4,55₽
Бахилы Мега Прочные 50ПАР АРТ-100т/к-1600
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 245₽
Бахилы гладкие ПЭ 28Г/М2 17МКМ 50ПАР ГСТ28Г ТУ 9398-001-11157621-2016 ООО "Парамедикум"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 35,19₽