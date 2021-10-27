Набор реагентов ixMARK Y для мультиплексного анализа 18-ти STR-маркеров хромосомы Y человека 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ixMARK Y для мультиплексного анализа 18-ти STR-маркеров хромосомы Y человека 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия- Реагенты диагностические