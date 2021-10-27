Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов xMARK PLUS для молекулярно-генетической идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 19-ти локусов, содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена амелогенина в геномной 96 определений Реакционная смесь (96 шт.), раствор активатора (1 шт.), деминерализированная вода (2 шт.), аллельный лэддер (1 шт.), контрольная ДНК МК1 (1 шт.), стандарт длины S450 (1 шт.), планшет 96-луночный (1 шт.) 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия
Набор реагентов xMARK PLUS для молекулярно-генетической идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 19-ти локусов, содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена амелогенина в геномной 96 определений Реакционная смесь (96 шт.), раствор активатора (1 шт.), деминерализированная вода (2 шт.), аллельный лэддер (1 шт.), контрольная ДНК МК1 (1 шт.), стандарт длины S450 (1 шт.), планшет 96-луночный (1 шт.) 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов xMARK PLUS для молекулярно-генетической идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 19-ти локусов, содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена амелогенина в геномной 96 определений Реакционная смесь (96 шт.), раствор активатора (1 шт.), деминерализированная вода (2 шт.), аллельный лэддер (1 шт.), контрольная ДНК МК1 (1 шт.), стандарт длины S450 (1 шт.), планшет 96-луночный (1 шт.) 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия- Реагенты диагностические
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
—
Минимальная партия
0
Регионы поставки
Подробнее
Не указана
Похожие товары
Набор реагентов ID-Diluent 2 DiaMed для анализатора иммуногематологич. фл. 1 200МЛ 009260V Швейцария
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Контроль специфических белков норма для анализатора BS 5мл 105-001138-00
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Кефалин д/гематологических исследований, для применения in vitro 250-500 опр. 30Г 20 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13374 ТУ 9398-024-42349142-2011 24 месяца 1022201765178 301400 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Кальпротектин в кале для анализатора BUHLMANN Quantum Blue LF-CHR25 Buhlmann Laboratories AG Швейцария
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов ID Antigen profile II антигенный профиль д/анализатора иммуногематологич. 12 опр. №1 008610V
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Humatrol N для анализатора биохимического 30МЛ 13511 ФСЗ 2008/02395 от 01.08.2008 Хуман ГмбХ Германия
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Кальций (Arsenazo III Method) для определения кальция в крови 4х40мл №1 105-000825-00
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Кальций хлористый д/рекальцификации цитратной плазмы и крови 60мл фл. №1 Р-9/1
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Кальций Медика Корпорейшн для анализатора EasyRA для определения кальция 152МЛ 10210-4 США
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов ХРОНО-ЛОГ Корпорейшн коллаген д/агрегометров Хроно-Лог 1МЛ 385 США №1
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов Human 40043 Humatex CRP 100 определений
Реагенты диагностические
Не указана
В корзину
Набор реагентов ХромоТех-Антитромбин д/коагулолометра АК д/опред. антитромбина, для применения in vitro 250 опр. 1. Хромогенный субстрат (лиофильно высушенный), на 5 мл - 3 фл. 2. Тромбин (лиофильно высушенный) – 3 фл. 3. Плазма-калибратор (лиофильно высушенная), на 1 мл - 3 фл. 4. Растворитель для тромбина, 10 мл - 3 фл. 733 +2+8ГРАД ЦЕЛЬС РЗН 2016/4663 ТУ 9398-059-42349142-2015 18 месяцев 1022201765178 283680 2а ООО ФИРМА "ТЕХНОЛОГИЯ-СТАНДАРТ" Россия №1