Набор реагентов xMARK PLUS для молекулярно-генетической идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 19-ти локусов, содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена амелогенина в геномной 96 определений Реакционная смесь (96 шт.), раствор активатора (1 шт.), деминерализированная вода (2 шт.), аллельный лэддер (1 шт.), контрольная ДНК МК1 (1 шт.), стандарт длины S450 (1 шт.), планшет 96-луночный (1 шт.) 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов xMARK PLUS для молекулярно-генетической идентификации личности на основе мультиплексного ПЦР-анализа 19-ти локусов, содержащих короткие тандемные повторы (STR-локусы) и локуса гена амелогенина в геномной 96 определений Реакционная смесь (96 шт.), раствор активатора (1 шт.), деминерализированная вода (2 шт.), аллельный лэддер (1 шт.), контрольная ДНК МК1 (1 шт.), стандарт длины S450 (1 шт.), планшет 96-луночный (1 шт.) 1шт -20+30ГРАД ЦЕЛЬС не менее 12 месяцев 1027739098166 ООО "НИАРМЕДИК ПЛЮС" Россия- Реагенты диагностические