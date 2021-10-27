Набор реагентов ГепатитИФА-HBsAg для анализатора иммуноферментного для определения антигена вируса гепатита В 96 определений ТУ 9398-218-98539446-2010 200-16 ФСР 2011/12131 от 17.10.2011 ООО "Компания Алкор Био" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов ГепатитИФА-анти-HCV для анализатора иммуноферментного для определения антител к вирусу гепатита С 96 определений ТУ 9398-240-98539446-2011 200-25 ФСР 2012/13238 от 22.02.2017 1057810090953 ООО "Компания Алкор Био" Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гемолитик для селективного лизиса эритроцитов крови 100МЛ 137-Гемолитик ФСР 2010/09505 от 18.11.2011 ФГУП СПБНИИВС ФМБА РОССИИ Россия Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гемоглобин-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 2000 Реагент 1 - 200 мл, Калибратор - 2,5 мл 015.013 +(18-25)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2008/02750 ТУ 9398-015-44276594-2004 12 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000325 205490 2а ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемиглобинцианидный метод Драбкина; по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гемоглобин-15-Ольвекс для определения концентрации гемоглобина в цельной крови, для применения in vitro 1 мл - 4000 Реагент 1 - 400 мл, Калибратор - 3 мл 015.015 +(2-8)ГРАД ЦЕЛЬС ФСР 2012/13817 ТУ 9398-056-44276594-2011 18 месяцев 1037800054786 21.20.23.110-00000325 205490 1 ООО "Ольвекс Диагностикум" Россия Метод: гемихромный метод; по конечной точке Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гемоглобин-Агат д/опред. гемоглобина в крови 600 опр. 5МЛ ООО "Агат-Мед" Россия №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов электрод хлора для анализатора Konelab 981596 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов электрод натрия для анализатора Konelab 981594 Термо Фишер Сайентифик Ой Финляндия №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ для определения антител к антигенам гельминтов 24x8 опр. D-3354 ФСР 2009/04032 от 07.04.2017 ТУ 9398-176-23548172-2008 1025404347550 АО "ВЕКТОР-БЕСТ" Россия Реагенты диагностические от 13050 ₽ В корзину

Набор реагентов Газ калибровочный (Calibration gases 1) Радиометр Медикал АпС 962-183 РЗН 2015/2415 от 12.02.2015 Дания Реагенты диагностические Не указана В корзину

Набор реагентов Гамма-ГТ-ВИТАЛ для анализатора для определения гамма-глутамилтрансферазы 50МЛ В07.04 №1 Реагенты диагностические Не указана В корзину