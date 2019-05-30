Тиски слесарные поворотные ТСЧ-150 Гомель 150ММ 30000Н 20.5КГ чугун СЧ-20 ГОСТ 4045-75 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 12968,21 ₽ В корзину

Тиски слесарные на струбцине Proxxon Micromot FMZ 75ММ 28608 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 3082 ₽ В корзину

Тиски слесарные Stayer 150ММ 8" Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 4030,8 ₽ В корзину

Тиски слесарные модернизированные тип 1 ТСМ 200 200ММ ГОСТ 4045-75 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 12492 ₽ В корзину

Тиски слесарные Topex 07A307 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 1287,6 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные ТСС-160 Гомель 160ММ 50КН 27КГ сталь 35Л 165ММ ЗАО "Гомельский механический завод" Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 14484 ₽ В корзину

Тиски слесарные поворотные Дело Техники ТСС-80 80ММ 1500КГ/С 4.6КГ 0-120° чугун/ сталь 100ММ 392380 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 5940 ₽ В корзину

Тиски станочные поворотные 7200-0220-02 200 ММ чугун Гомель Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 13291,99 ₽ В корзину

Тиски слесарные Квалитет ТС-200 тип 1 исп.1 200ММ ТУ 3928-027-57887514-09 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 10080 ₽ В корзину

Тиски слесарные ТСС-125 125ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки Не указана В корзину

Тиски слесарные 140ММ Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не включенная в другие группировки от 4360,8 ₽ В корзину