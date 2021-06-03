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    Главная / Торговый портал / Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные / Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза- Инструменты, корпуса и рукоятки инструментов деревянные
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    Черенок для лопат дерево сухой шлиф, 38мм 1сорт, береза

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 60
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО ТД "СТРОЙБАТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      50,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      60
      Спецификация
      Торговля оптовая плетеными изделиями, изделиями из пробки, бондарными изделиями и прочими бытовыми деревянными изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      60c НДС

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