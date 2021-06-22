Терминал GPRS навигационный Montrans M-5 ГЛОНАСС/GPS, GSM внешние RS-232 и RS-485 2 SIM-карты
Терминалы ввода/вывода данных
от 14500₽
Терминал GPRS АСН-Сигнал GPS/Глонасс GPS, GSM, MODBUS RS-232, RS-485, CAN, 1-Wire 2 SIM-карты/SIM chip ТР ТС 018/2011
Терминалы ввода/вывода данных
от 15500₽
Терминал GPRS WRX708-L4 (H)
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS TELEOFIS WRX700-R4 (T) крепление на стену
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS TELEOFIS WRX700-R4 (H) 2-а крепления на DIN рейку
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Терминал GPRS промышленный Teleofis WRX968-R4U (H) 850/900 /1800/2100МГЦ 85...265В CSD, WCDMA, HSPA, GPRS, HSDPA, SMS, EDGE, HSUPA, USSD RS-232 и RS-485 2 SIM-карты 1200-115200БИТ/СЕК с 3G-антенной TELEOFIS RC30 SMA, магнитом, 5 dB, кабелем 2М
Терминалы ввода/вывода данных
от 13800₽
Комплект терминал сбора данных мобильный Атол Smart.Lite 2D Imager 4” Wi-Fi b/g/n, Bluetooth 2Гбх16Гб Android 7.0 5200mAh сканер SE4710, подставка, БП
Терминалы ввода/вывода данных
от 36000₽
Терминал GPRS Teleofis WRX768-R4U 900...1800МГЦ Telit GL865-DUAL V3.1 85...265В CSD, GPRS, SMS RS-232 и RS-485 2 SIM-карты 1200-115200БИТ/СЕК
Терминалы ввода/вывода данных
от 6882₽
Терминал GPRS навигационный Montrans M-3 ГЛОНАСС/GPS, GSM встроенные RS-232 и RS-485 2 SIM-карты
Терминалы ввода/вывода данных
от 12000₽
Терминал GPRS навигационный Montrans M-1 ГЛОНАСС/GPS, GSM встроенные RS-232 и RS-485 1 SIM-карты
Терминалы ввода/вывода данных
от 10500₽
Терминал GPRS FORT-112EG-M
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана
Комплект терминал сбора данных ScanPal 5100 RUS 28клавиш RUS WiFi BT 64MB 128MB Win CE 5.0 Std bat, блок питания, USB кабель, карта памяти 4Гб, шнурок
Терминалы ввода/вывода данных
Не указана