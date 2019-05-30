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    Главная / Торговый портал / Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали / Проволока пломбировочная 0.75ММ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Проволока пломбировочная 0.75ММ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Проволока пломбировочная 0.75ММ- Проволока холоднотянутая из нержавеющей стали
    7
    Проволока пломбировочная 0.75ММ

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    Цена
    от 2,85
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    Поставщики
    • ООО "НГК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2,41
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      2,85
      Спецификация
      Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2,85c НДС

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