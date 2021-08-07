Комплект одноразового белья для операционных КБО-02 для длительных операций и операций с большим количеством отделяемых жидкостей (общехирургический) стерильный Простыня на операционный стол 240х140СМ - 1ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 200х160СМ - 2ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 80х70СМ - 2ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для операционных КБО-02 для длительных операций и операций с большим количеством отделяемых жидкостей (общехирургический) стерильный Простыня на операционный стол 240х140СМ - 1ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 200х160СМ - 2ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 80х70СМ - 2ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Препараты фармацевтические прочие