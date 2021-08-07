Комплект одноразового белья для операционных КБО-04 для кардиоваскулярных операций стерильный Простыня 240х140СМ - 2ШТ, Салфетка 40х20СМ - 4ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 2ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Бахилы низкие для ног 45х30СМ - 1 пара, Простыня для кардио-васкулярных операций с перинеальным покрытием, (с укрепленной впитывающей зоной) 230х180СМ - 1ШТ, Простыня для кардиоваскулярных операций с карманами (торакальная) 330х250/190СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для операционных КБО-04 для кардиоваскулярных операций стерильный Простыня 240х140СМ - 2ШТ, Салфетка 40х20СМ - 4ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 2ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Бахилы низкие для ног 45х30СМ - 1 пара, Простыня для кардио-васкулярных операций с перинеальным покрытием, (с укрепленной впитывающей зоной) 230х180СМ - 1ШТ, Простыня для кардиоваскулярных операций с карманами (торакальная) 330х250/190СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Препараты фармацевтические прочие