Комплект одноразового белья для операционных КБО-05 для кратковременных операций при положении больного на кресле стерильный Простыня 200х150СМ - 1ШТ, Салфетка 80х70СМ - 1ШТ, Мешок для ног (с лентой клеящейся) 120х75СМ - 1 пара, Простыня хирургическая (с отверстием 20х7СМ) 180х75СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для операционных КБО-05 для кратковременных операций при положении больного на кресле стерильный Простыня 200х150СМ - 1ШТ, Салфетка 80х70СМ - 1ШТ, Мешок для ног (с лентой клеящейся) 120х75СМ - 1 пара, Простыня хирургическая (с отверстием 20х7СМ) 180х75СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Препараты фармацевтические прочие