Комплект одноразового белья для операционных КБО-06 для ангиографии (бедренный доступ) стерильный Простыня 240х140СМ - 1ШТ, Салфетка 40х20СМ - 2ШТ, Салфетка 40х40СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 50х50СМ - 1ШТ, Простыня для ангиографических операций (с прозрачными боковыми зонами) 330х235СМ -1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для операционных КБО-06 для ангиографии (бедренный доступ) стерильный Простыня 240х140СМ - 1ШТ, Салфетка 40х20СМ - 2ШТ, Салфетка 40х40СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 50х50СМ - 1ШТ, Простыня для ангиографических операций (с прозрачными боковыми зонами) 330х235СМ -1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Препараты фармацевтические прочие