Комплект одноразового белья для операционных КБО-7.3.1 для артроскопии плечевого сустава при положении больного с отведенной под углом верхней конечностью стерильный Простыня 240х140СМ - 1ШТ, Салфетка 40х20СМ - 3ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 3ШТ, Салфетка 80х70СМ- 3ШТ, Чехол для шнура и трубок 200х13СМ - 1ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня для операций на конечностях (с эластичной манжетой, карманом и отводами) 240х180СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 160х100СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для операционных КБО-7.3.1 для артроскопии плечевого сустава при положении больного с отведенной под углом верхней конечностью стерильный Простыня 240х140СМ - 1ШТ, Салфетка 40х20СМ - 3ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 3ШТ, Салфетка 80х70СМ- 3ШТ, Чехол для шнура и трубок 200х13СМ - 1ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня для операций на конечностях (с эластичной манжетой, карманом и отводами) 240х180СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 160х100СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Препараты фармацевтические прочие