Комплект одноразового белья для операционных КБО-7.4 для хирургических вмешательств на конечности (кисть/стопа) стерильный Простыня 240х140СМ - 2ШТ, Салфетка 40х20СМ - 3ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 2ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 260х160СМ - 1ШТ, Простыня для операций на конечностях (с эластичной манжетой) 180х160СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразового белья для операционных КБО-7.4 для хирургических вмешательств на конечности (кисть/стопа) стерильный Простыня 240х140СМ - 2ШТ, Салфетка 40х20СМ - 3ШТ, Держатель для трубок (липкая лента) 50х5СМ - 2ШТ, Чехол на инструментальный стол (стол Мейо) 140х80СМ с укрепленной впитывающей зоной 80х75СМ - 1ШТ, Простыня на операционный стол с липким краем 260х160СМ - 1ШТ, Простыня для операций на конечностях (с эластичной манжетой) 180х160СМ - 1ШТ Tutami adsorb ТУ 9398-010-18603495-2010 ООО Гекса-нетканые материалы Россия- Препараты фармацевтические прочие