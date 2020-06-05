Комплект одноразовой одежды для защиты медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ брюки-1ШТ; куртка-1ШТ; шапочка-шлем-1ШТ; бахилы хирургические высокие-1ПАРА; халат хирургический-1ШТ; очки, закрытые с непрямой вентиляцией-1ШТ.; маска (респиратор) медицинский одноразовый-1ШТ; перчатки медицинские (нестерильные, нитриловые)-2пары; инструкция по применению-вкладыш-1ШТ нетканый трехслойный материал СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд) ТУ 32.50.50-004-00302178-2020 АО Корпорация Росхимзащита Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект одноразовой одежды для защиты медицинского персонала при выполнении противоэпидемиологических мероприятий и дезинфекционных работ брюки-1ШТ; куртка-1ШТ; шапочка-шлем-1ШТ; бахилы хирургические высокие-1ПАРА; халат хирургический-1ШТ; очки, закрытые с непрямой вентиляцией-1ШТ.; маска (респиратор) медицинский одноразовый-1ШТ; перчатки медицинские (нестерильные, нитриловые)-2пары; инструкция по применению-вкладыш-1ШТ нетканый трехслойный материал СМС (спанбонд/мельтблаун/спанбонд) ТУ 32.50.50-004-00302178-2020 АО Корпорация Росхимзащита Россия- Препараты фармацевтические прочие