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    Главная / Торговый портал / Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства / Фотобарабан Drum Canon C-EXV49/8528B003AA 00 цветной
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фотобарабан Drum Canon C-EXV49/8528B003AA 00 цветной

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фотобарабан Drum Canon C-EXV49/8528B003AA 00 цветной- Устройства ввода или вывода, содержащие или не содержащие в одном корпусе запоминающие устройства
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    Фотобарабан Drum Canon C-EXV49/8528B003AA 00 цветной

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    Цена
    от 12444
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    • ООО "ИНВЕСТКОНТРАКТ"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
      20.0
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      24000c НДС
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      20984,54c НДС
    • ООО "САМУР"
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      20049
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      Минимальная партия
      0
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    • ООО "КВАДРО"
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    • ООО "ФР"
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
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      19570,8
      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
      Характеристики
      Минимальная партия
      4
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      18000
      Спецификация
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      1
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      18000c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      14980
      Ставка НДС, %
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      Спецификация
      Производство фотокопировальных машин, офисных машин для офсетной печати и прочих офисных машин и оборудования и их составных частей
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      Минимальная партия
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      17575,2
      Спецификация
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      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Цена без НДС, руб.
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      Ставка НДС, %
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      16900,01
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      16900,01c НДС
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      1
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      Все товары
      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16470,92
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      16224
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      13300
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      0
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      20.0
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      0
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      10800
      Ставка НДС, %
      18.0
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      12744
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      Минимальная партия
      0
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      12744c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      20.0
      Цена с НДС, руб.
      12612
      Спецификация
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      12612c НДС
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      Цена без НДС, руб.
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      18.0
      Цена с НДС, руб.
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