Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Silk Coated 280 SRA3 280Г/М² 125ЛИСТ 003R97609/90372

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Silk Coated 280 SRA3 280Г/М² 125ЛИСТ 003R97609/90372- Бумага для аппаратов и приборов