Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Silk Coated 280 A4 280Г/М² 250ЛИСТ 003R990370

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для копировально-множительной техники Xerox Colotech Silk Coated 280 A4 280Г/М² 250ЛИСТ 003R990370- Бумага для аппаратов и приборов