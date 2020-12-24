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    Главная / Торговый портал / Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер / Дозатор весовой дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих материалов БКП 1190.000(DR 1500) 553х204х164 мм 1580 кг/час ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Дозатор весовой дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих материалов БКП 1190.000(DR 1500) 553х204х164 мм 1580 кг/час ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дозатор весовой дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих материалов БКП 1190.000(DR 1500) 553х204х164 мм 1580 кг/час ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия- Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер
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    Дозатор весовой дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих материалов БКП 1190.000(DR 1500) 553х204х164 мм 1580 кг/час ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

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      Спецификация
      Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
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