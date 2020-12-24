Дозатор весовой дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих материалов БКП 1190.000(DR 1500) 553х204х164 мм 1580 кг/час ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Дозатор весовой дискретного действия для дозирования и фасовки сыпучих материалов БКП 1190.000(DR 1500) 553х204х164 мм 1580 кг/час ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия- Весы, отрегулированные на постоянную массу и весы, загружающие груз определенной массы в емкость или контейнер