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    Главная / Торговый портал / Сеялки кукурузные / Сеялка кукурузная СТП "РИТМ-24Т" для высева кукурузы и подсолнечника 12950х5240х2730ММ 16ШТ ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия
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    Сеялка кукурузная СТП "РИТМ-24Т" для высева кукурузы и подсолнечника 12950х5240х2730ММ 16ШТ ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Сеялка кукурузная СТП "РИТМ-24Т" для высева кукурузы и подсолнечника 12950х5240х2730ММ 16ШТ ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия- Сеялки кукурузные
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    Сеялка кукурузная СТП "РИТМ-24Т" для высева кукурузы и подсолнечника 12950х5240х2730ММ 16ШТ ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

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      Спецификация
      Производство машин и сельскохозяйственного оборудования для обработки почвы
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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