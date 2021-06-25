Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия- Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов