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    Главная / Торговый портал / Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов / Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия- Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
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    Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия

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      Спецификация
      Производство прочих машин для уборки урожая
      Характеристики
      Минимальная партия
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    Машина для уборки и первичной обработки свеклы Ритм КПС-6 2 ГА/Ч 9450КГ 9КМ/Ч 2.7М ОАО "БЕЛГОРОДСКИЙ ЗАВОД РИТМ" Россия
    Машины для уборки и первичной обработки свеклы и других корнеплодов
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