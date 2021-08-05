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    Главная / Торговый портал / Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви / Ботинки кожаные женские 508. Серия "Десма женская" для нефтегазового комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей химической промышленности, охранных структур и туризма 36 кожа юфтевая хромового дубления однослойная ПУ литьевой кант и язычок выполнены из материала Oxford ООО ВЛО Россия
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    Ботинки кожаные женские 508. Серия "Десма женская" для нефтегазового комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей химической промышленности, охранных структур и туризма 36 кожа юфтевая хромового дубления однослойная ПУ литьевой кант и язычок выполнены из материала Oxford ООО ВЛО Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки кожаные женские 508. Серия "Десма женская" для нефтегазового комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей химической промышленности, охранных структур и туризма 36 кожа юфтевая хромового дубления однослойная ПУ литьевой кант и язычок выполнены из материала Oxford ООО ВЛО Россия- Обувь прочая с верхом из кожи, кроме обуви спортивной, обуви с защитным металлическим подноском и различной специальной обуви
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    Ботинки кожаные женские 508. Серия "Десма женская" для нефтегазового комплекса, пищевой промышленности, строительного комплекса, сельского хозяйства, горнодобывающей химической промышленности, охранных структур и туризма 36 кожа юфтевая хромового дубления однослойная ПУ литьевой кант и язычок выполнены из материала Oxford ООО ВЛО Россия

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      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
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