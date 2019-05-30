Полуботинки 504. Серия "Десма женская" 36 юфтевая термостойкая хромового дубления женские фиксация на ноге осуществляется с помощью ремешка, перфорации на деталях ООО "ВЛО"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки 504. Серия "Десма женская" 36 юфтевая термостойкая хромового дубления женские фиксация на ноге осуществляется с помощью ремешка, перфорации на деталях ООО "ВЛО"- Обувь повседневная с верхом из кожи