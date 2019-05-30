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    Главная / Торговый портал / Инкубаторы птицеводческие / Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ выводной для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш"
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    Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ выводной для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ выводной для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш"- Инкубаторы птицеводческие
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    Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ выводной для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш"

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      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство машин для очистки, сортировки или калибровки яиц, фруктов или прочих сельскохозяйственных продуктов, кроме семян, зерна или сухих бобовых культур
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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