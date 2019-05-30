Полуботинки 01. Серия "Десма" с перфорацией ИТР 36 кожа юфтевая хромового дубления Фиксируются на ноге с помощью ремешка ООО "ВЛО"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Полуботинки 01. Серия "Десма" с перфорацией ИТР 36 кожа юфтевая хромового дубления Фиксируются на ноге с помощью ремешка ООО "ВЛО"- Обувь повседневная с верхом из кожи