Электромясорубка шнековая Дива ЭМШ 35/300 ОПК бытовой электромеханический прибор настольного исполнения ГОСТ Р 52161.1 - 2004; ГОСТ Р 52161.2.14 - 2005; ТУ 5156-018-07532450-97 АО АПЗ Ротор
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