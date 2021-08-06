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    Главная / Торговый портал / Электромясорубки / Электромясорубка шнековая Дива ЭМШ 35/300 ОПК бытовой электромеханический прибор настольного исполнения ГОСТ Р 52161.1 - 2004; ГОСТ Р 52161.2.14 - 2005; ТУ 5156-018-07532450-97 АО АПЗ Ротор
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    Электромясорубка шнековая Дива ЭМШ 35/300 ОПК бытовой электромеханический прибор настольного исполнения ГОСТ Р 52161.1 - 2004; ГОСТ Р 52161.2.14 - 2005; ТУ 5156-018-07532450-97 АО АПЗ Ротор

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Электромясорубка шнековая Дива ЭМШ 35/300 ОПК бытовой электромеханический прибор настольного исполнения ГОСТ Р 52161.1 - 2004; ГОСТ Р 52161.2.14 - 2005; ТУ 5156-018-07532450-97 АО АПЗ Ротор- Электромясорубки
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    Электромясорубка шнековая Дива ЭМШ 35/300 ОПК бытовой электромеханический прибор настольного исполнения ГОСТ Р 52161.1 - 2004; ГОСТ Р 52161.2.14 - 2005; ТУ 5156-018-07532450-97 АО АПЗ Ротор

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