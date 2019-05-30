Комплект фасадов для тумбы под оргтехнику массив дуба вишня 614х447х20ММ в комплекте 4 фасада, инкрустация шпоном красного дерева, патинирование
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Комплект фасадов для тумбы под оргтехнику массив дуба вишня 614х447х20ММ в комплекте 4 фасада, инкрустация шпоном красного дерева, патинирование- Шкафы деревянные прочие
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