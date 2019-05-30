Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов Оказание услуг по обслуживанию системы газового пожаротушения для нужд УМТСиК ООО "Газпром Трансгаз Ухта" в 2018 году- Работы по монтажу водопроводных и канализационных систем