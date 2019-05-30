Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ-1000-1 для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш" Инкубаторы птицеводческие Не указана В корзину

Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ-500-1 для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш" Инкубаторы птицеводческие Не указана В корзину

Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ-500 НС для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш" Инкубаторы птицеводческие Не указана В корзину

Инкубатор для фермерских хозяйств для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш" Инкубаторы птицеводческие Не указана В корзину

Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ-500-2 для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш" Инкубаторы птицеводческие Не указана В корзину

Инкубатор для фермерских хозяйств ИФХ-1000-2 для инкубации яиц и вывода птенцов из яиц различных видов сельскохозяйственной птицы (ОПК) ГОСТ Р МЭК 60335-2-71-98 ПЯИУ.065341.005 ТУ АО "ОмПО "Иртыш" Инкубаторы птицеводческие Не указана В корзину