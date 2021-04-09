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    Главная / Торговый портал / Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки / Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4 пары Cat 5e
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4 пары Cat 5e

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4 пары Cat 5e- Кабели, провода и шнуры связи прочие, не включенные в другие группировки
    4
    Кабель связи симметричный для цифровых систем передачи данных парной скрутки для внешней прокладки UTP 4 пары Cat 5e

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    Цена
    от 16,52
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ИП Герцен Е.В
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      Цена без НДС, руб.
      16,52
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16,52
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16,52c НДС

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