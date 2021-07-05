Материал шовный Капрон стерильный 75СМ 3/0 игла атравм. 1.0х30ММ 3/8 4Д 1ШТ ООО "ПТО Медтехника"

Материал шовный рассасывающийся Ethicon Vicryl (Викрил) W9890 стерильный 75СМ 3/0 игла реж. 26ММ 3/8 12ШТ Пуэрто-Рико
Кетгут и аналогичные материалы
от 3010₽
Материал шовный рассасывающийся простой SMI AG Кетгут стерильный 75СМ 3/0 (М3) игла колющ. 20ММ 1/2 12ШТ Бельгия
Кетгут и аналогичные материалы
от 1511₽
Материал шовный рассасывающийся Кетгут стерильный 150СМ 2 (метрич.6) ООО "Линтекс" Россия 5177746008314
Кетгут и аналогичные материалы
от 192,5₽
Материал шовный рассасывающийся Ethicon Vicryl Plus VCP316H стерильный фиолетовый 70СМ 3/0 (метрич.2) игла колющ. 26ММ 1/2 36ШТ
Кетгут и аналогичные материалы
от 9350₽
Материал шовный рассасывающийся МедПГА Mepfil-Lac стерильный 75СМ 3/0 (метрич.2) игла колющ. 31ММ 1/2 1ШТ ЗАО НПП "Мединж" Россия
Кетгут и аналогичные материалы
от 170₽
Материал шовный нерассасывающийся плетеный Тверан-ХЦГ-Кпл стерильный полиамид неокрашенный 300СМ ТУ 9393-203-00209556-2010 АО "ВНИИСВ" Россия 1136952000756 ФСР 2011/10166 от 10.06.2014
Кетгут и аналогичные материалы
Не указана
Материал шовный рассасывающийся Covidien Polysorb (Полисорб) GL-810 стерильный полиэфир 75СМ 3/0 игла колющ. 37ММ 1/2 36ШТ Ирландия
Кетгут и аналогичные материалы
Не указана
Материал шовный нерассасывающийся Фторлан стерильный 150СМ 3/0 (М2) без иглы 1ШТ ООО "Медин-Н" Россия
Кетгут и аналогичные материалы
Не указана
Материал шовный нерассасывающийся Ethicon Prolene (Пролен) W8557 стерильный 90СМ 4/0 две иглы колющ. 17ММ 1/2 12ШТ США
Кетгут и аналогичные материалы
от 4420₽
Материал шовный нерассасывающийся Covidien Surgilon (Сургилон) SBS1883G стерильный 45СМ 3/0 игла косм. обр.реж. 19ММ 3/8 12ШТ
Кетгут и аналогичные материалы
от 2323,2₽
Материал шовный нерассасывающийся крученый Капрон нестерильный полиамид неокрашенный 5000СМ ТУ 9393-203-00209556-2010 АО "ВНИИСВ" Россия 1136952000756 ФСР 2011/10166 от 10.06.2014
Кетгут и аналогичные материалы
Не указана
Материал шовный нерассасывающийся крученый Капрон нестерильный полиамид неокрашенный 100000СМ ТУ 9393-203-00209556-2010 АО "ВНИИСВ" Россия 1136952000756 ФСР 2011/10166 от 10.06.2014
Кетгут и аналогичные материалы
Не указана