Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Матопат Фиксопор С 10х8СМ на нетканой основе 50ШТ MA-161-MMMM-043 TZMO SА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Матопат Фиксопор С 10х8СМ на нетканой основе 50ШТ MA-161-MMMM-043 TZMO SА- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами