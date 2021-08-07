Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Матопат Фиксопор С 5х7.2см на нетканой основе 100ШТ MA-161-MMMM-040 TZMO SА

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Повязка адгезивная с впитывающей прокладкой Матопат Фиксопор С 5х7.2см на нетканой основе 100ШТ MA-161-MMMM-040 TZMO SА- Материалы перевязочные и аналогичные изделия, пропитанные или покрытые лекарственными средствами