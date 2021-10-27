Набор реагентов GOD-PAP для определения глюкозы в сыворотке крови и моче 1000МЛ №1 304.3.1000 ООО "НПФ "АБРИС+"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов GOD-PAP для определения глюкозы в сыворотке крови и моче 1000МЛ №1 304.3.1000 ООО "НПФ "АБРИС+"- Реагенты диагностические