Трактор (гусеничный самосвал) с самосвальным кузовом ОТЗ-392 для перевозки сыпучих грузов (песка, щебня, торфа и т.д) 3 124ЛС Д-442-15Л Л 8Т гидростатическая 130Л ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор (гусеничный самосвал) с самосвальным кузовом ОТЗ-392 для перевозки сыпучих грузов (песка, щебня, торфа и т.д) 3 124ЛС Д-442-15Л Л 8Т гидростатическая 130Л ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие