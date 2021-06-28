Трактор гусеничный АГРОМАШ 90ТГ 2047 3.0 94ЛС А-41СИ-02 четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском 7.43Л 4ШТ Гидронавесная система-раздельно-агрегатная; заднее навесное устройство- рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки механическая с ленточными тормозами ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор гусеничный АГРОМАШ 90ТГ 2047 3.0 94ЛС А-41СИ-02 четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском 7.43Л 4ШТ Гидронавесная система-раздельно-агрегатная; заднее навесное устройство- рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки механическая с ленточными тормозами ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие