Гусеница широкая длинная МТЛБ 244 звена 8.34.СБ-01
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Элемент фильтрующий воздушного фильтра 240-1109166-Б МТ3-80/82
Тракторы для сельского хозяйства прочие
от 151,04₽
Элемент фильтрующий воздушного фильтра 314531177
Тракторы для сельского хозяйства прочие
от 1350₽
Элемент фильтрующий топливного фильтра А65.01.100-11 МТЗ-900
Тракторы для сельского хозяйства прочие
от 66,08₽
Элемент фильтрующий масляного фильтра АО-115-054-227 для электростанции КАС630Р4МХД
Тракторы для сельского хозяйства прочие
от 3722,68₽
Элемент фильтрующий гидравлический ПТЗ-HYD 25-24/230 (0609-7)195 К-744
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Трактор КИРОВЕЦ К-744Р3 «ПРЕМИУМ» 401ЛС OM460LA E3A/4 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Трактор промышленный КИРОВЕЦ К-744Р1 ПРОМ АО "ПТЗ"
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Трактор КИРОВЕЦ К-744Р1 «СТАНДАРТ» 300ЛС 8481.10-11 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Трактор КИРОВЕЦ К-744Р4 «ПРЕМИУМ» 428ЛС OM460LA E3A/3 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 8500 кг шарнирно-сочлененная автоматизированная коробка передач Т5 рессорная, передний мост ТУ 4722-002-39448337-2000 АО "ПТЗ" Россия
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Трактор КИРОВЕЦ К-424 240ЛС ЯМЗ-53625 полноприводный сельхознавеска: грузоподъемность 6000 кг шарнирно-сочлененная автоматическая рессорная, передний мост ТУ 28.30.23-023-39448337-2017 АО "ПТЗ" Россия
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана
Трактор КИРОВЕЦ К-703МА-12-ОП АО "ПТЗ"
Тракторы для сельского хозяйства прочие
Не указана