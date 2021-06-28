Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 30ТК122Д в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве), садоводстве и виноградарстве, коммунальной сфере; наибольшую эффективность показывает на предприятиях малых форм собственности 0.6 30ЛС Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый дизель погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 30ТК122Д в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (растениеводстве и животноводстве), садоводстве и виноградарстве, коммунальной сфере; наибольшую эффективность показывает на предприятиях малых форм собственности 0.6 30ЛС Д120 воздушного охлаждения, четырехтактный, двухцилиндровый дизель погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие