Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 50ТК122Д в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере 0.9 45ЛС Д130 воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 50ТК122Д в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере 0.9 45ЛС Д130 воздушного охлаждения, четырехтактный трехцилиндровый дизель погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие