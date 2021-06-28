Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 85ТКФ222Д в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, мелиоративных работ, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере 1.4 85ЛС Д145Т воздушного охлаждения, четырехтактный четырехцилиндровый дизель с турбонадувом погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор универсальный колесный АГРОМАШ 85ТКФ222Д в агрегате с навесным и прицепным оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в растениеводстве и животноводстве, мелиоративных работ, а также погрузочно-разгрузочных, транспортных, уборочных работ в дорожной, строительной и коммунальной сфере 1.4 85ЛС Д145Т воздушного охлаждения, четырехтактный четырехцилиндровый дизель с турбонадувом погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие