Трактор АГРОМАШ 50ТК МЕТАН в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода за посевами, междурядной обработки пропашных и овощных культур, кормозаготовки, работ на фермах), садоводстве и виноградарстве, погрузочно-разгрузочных, транспортных работах и коммунальной сфере 45ЛС четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения; с естественным впуском воздуха внешним смесеобразованием; с искровым воспламенением погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Трактор АГРОМАШ 50ТК МЕТАН в агрегате с навесными и прицепными машинами и оборудованием предназначен для выполнения комплекса работ в сельском хозяйстве (для предпосевной обработки почвы, посева, посадки овощей, ухода за посевами, междурядной обработки пропашных и овощных культур, кормозаготовки, работ на фермах), садоводстве и виноградарстве, погрузочно-разгрузочных, транспортных работах и коммунальной сфере 45ЛС четырехтактный трехцилиндровый газовый воздушного охлаждения; с естественным впуском воздуха внешним смесеобразованием; с искровым воспламенением погрузчик фронтальный, отвал, щеточное оборудование ООО "АМХ" Россия- Тракторы для сельского хозяйства прочие